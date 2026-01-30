Iguazú consolidó su liderazgo en turismo de naturaleza en FITUR

"FITUR 2026 nos deja un balance altamente positivo para el destino, con expectativas favorables para el crecimiento del turismo internacional durante 2026 y 2027, especialmente en los segmentos vinculados a la naturaleza, la biodiversidad y la sustentabilidad, áreas en las que Iguazú continúa consolidándose como un destino de referencia a nivel mundial" afirmó el presidente de ITUREM-Ente Municipal de Turismo de Iguazú, Leopoldo Lucas desde Madrid y sostuvo "Acá estamos en enero en FITUR, donde comienza el Viaje".

30 de Enero de 2026 11:18hs

Por Ricardo Seronero desde Madrid

La Feria Internacional de Turismo, FITUR organizada por IFEMA MADRID, cerró la edición año 2026 con un balance positivo y revalida su capacidad de convocatoria superando los 255.000 visitantes en sus cinco jornadas. Durante los días profesionales, se consolidan las cifras de la última edición de 155.000 visitantes con un crecimiento del 12% de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11% de los expositores internacionales. Asimismo, el público general del fin de semana fue de más de 100.000 participantes.

Este resultado arroja excelentes cifras, con más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 han participado con representación oficial, así como 967 expositores titulares y todo esto; ha generado un impacto económico de FITUR 2026 en Madrid que alcanzó los 505 millones de euros, y de esta forma mantener 3.753 puestos de trabajo. Con estos resultados, sin duda, la feria se constituye en uno de los eventos internacionales más importantes de todo el año, contribuyendo a la dinamización de la economía y el turismo.



Una presencia activa de Iguazú

En un marco muy adecuado, como es FITUR, una de las principales vidrieras del turismo a nivel mundial, una feria que marca la tendencia internacional y que este año se desarrolló del 21 al 25 de enero en el predio IFEMA Madrid, el destino Puerto Iguazú con la participación del Presidente del Iturem, Leo Lucas; tuvo una presencia muy activa en el stand de Argentina, enfocada en la sustentabilidad y el turismo de naturaleza para atraer al mercado europeo y español. De esta forma, Iguazú una vez más consolida su posicionamiento internacional como uno de los principales destinos de naturaleza de Sudamérica.

Cabe destacar, que el destino de las Cataratas integró la comitiva argentina, en una acción impulsada por el Instituto Nacional de Promoción Turística -INPROTUR- y la CAT-Cámara Argentina de Turismo, con una participación récord de más de 150 personas, entre empresarios, funcionarios, prensa e invitados.

Durante las jornadas de la feria, miles de operadores turísticos, agencias de viajes de todo el mundo y público general visitaron el stand del destino, atraídos principalmente por las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza. En este contexto, quienes ya conocían el destino manifestaron su interés por regresar, mientras que quienes aún no lo visitaron señalaron a Iguazú como una prioridad dentro de sus “viajes soñados”.



"Operadores y agencias se acercaron para conocer las novedades del destino y coincidieron en que reciben consultas frecuentes de sus clientes, lo que confirma a Iguazú como uno de los destinos de naturaleza más demandados a nivel internacional" sostuvo Lucas.

Además como parte de las acciones estratégicas, previo al inicio de la feria el ITUREM realizó una presentación del destino Iguazú junto a Salta y la Ciudad de Buenos Aires, destinada a Pangea Travel Store, una de las operadoras más importantes de España, donde Iguazú ya forma parte de sus paquetes turísticos.

Durante FITUR, además de la atención permanente a visitantes y profesionales del sector, se difundieron las principales novedades del destino, entre ellas los Atardeceres en la Garganta del Diablo, la nueva conectividad aérea Iguazú–Lima–Iguazú y el nuevo Centro de Convenciones, con capacidad para 9.000 personas.



Reuniones estratégicas

En el marco de la feria también se mantuvieron reuniones institucionales y comerciales estratégicas, entre ellas un encuentro con el CEO del Grupo GEA, Marcelo Capdevila, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea con Lima y avanzar en la proyección de una Cumbre del Grupo GEA de agencias del Perú en Iguazú. Asimismo, junto a autoridades de AETAV, se avanzó en la organización de la Cumbre Latinoamericana de Turismo de Naturaleza, que tendrá a Iguazú como sede en el mes de septiembre.

"FITUR Madrid 2026 deja así un balance altamente positivo para el destino, con expectativas favorables para el crecimiento del turismo internacional durante 2026 y 2027, especialmente en los segmentos vinculados a la naturaleza, la biodiversidad y la sustentabilidad, áreas en las que Iguazú continúa consolidándose como un destino de referencia a nivel mundial" finalizó diciendo Leo Lucas desde Madrid.

