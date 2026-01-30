Hubo acuerdo entre UTA y las patronales del transporte público y no habrá paro de choferes

La Unión Tranviarios Automotor aceptó incrementos del 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo.

30 de Enero de 2026 12:05hs

Las negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras del transporte concluyeron con éxito este viernes. Los conductores obtendrán un aumento escalonado durante tres meses. Así, el salario básico llegará a $1.574.000 en abril.

La reunión se desarrolló a las 11 en la Secretaría de Trabajo. Fue el cuarto encuentro del año. El acuerdo evitó un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un contexto de alta tensión.

Hoy, el salario básico del sector alcanza los $1.370.000. La UTA reclamaba elevar ese piso por encima de $1.550.000. Las cámaras empresariales aceptaron la exigencia.

El convenio prevé incrementos del 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Ahora, la Secretaría de Trabajo debe homologarlo. Previamente, las empresas habían advertido que el monto solo era viable con más subsidios o ajustes en las tarifas.