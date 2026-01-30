En EE.UU., cayó la producción de carne vacuna

Además, los stocks en cámaras refrigeradas al finalizar 2025 se ubicaron un 4% por debajo de la misma fecha de 2024

30 de Enero de 2026 11:16hs

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que, a pesar del aumento registrado en diciembre de 2025, con 1,04 millones de toneladas procesadas, los datos provisionales para el conjunto de 2025 sitúan la producción de carne vacuna un 4% por debajo del año anterior.

Asimismo, el organismo señaló que los stocks de carne vacuna en cámaras refrigeradas se ubicaron un 4% por debajo de la misma fecha de 2024, lo que representaría el menor volumen registrado para un cierre de diciembre desde 2009.