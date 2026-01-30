El gas aumentará 16,9% en febrero, y la electricidad 3,6% en el AMBA

El Gobierno nacional oficializó hoy los aumentos de tarifas de electricidad y gas natural para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que regirán desde el 1 de febrero de 2026.

30 de Enero de 2026 12:55hs

El Gobierno nacional oficializó hoy los aumentos de tarifas de electricidad y gas natural para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que regirán desde el 1 de febrero de 2026. En electricidad, el ENRE autorizó un incremento del 2,91% en el costo de distribución para EDESUR y del 2,98% para EDENOR respecto de enero, en línea con la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A nivel agregado, las boletas de luz en el AMBA acumularán un aumento promedio cercano al 3,6%, mientras que las de gas registrarán un alza promedio del 16,9% a escala nacional, con impactos diferenciados según consumo y zona.

En gas natural, ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios para Metrogas mediante la Resolución 48/2026, que incorporan por primera vez de manera explícita el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural, calculado según los lineamientos del Plan Gas.Ar. Las boletas mostrarán además las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que se aplicarán exclusivamente sobre el PAU y no sobre los costos asociados a compras de gas fuera del plan. La normativa obliga a la distribuidora a informar la implementación de estos cambios tanto a subdistribuidores como a los usuarios, y prevé que la estacionalidad siga influyendo en el monto de las facturas, especialmente durante el invierno, aunque el PAU busque suavizar los picos de consumo. Productoras, distribuidoras y subdistribuidoras deberán adecuar sus contratos al nuevo esquema y presentarlos ante la Secretaría de Energía y ENARGAS en un plazo de cinco días, alineándose con la estrategia fiscal definida por el Ministerio de Economía.

En el servicio eléctrico, las resoluciones 45/2026 y 46/2026 del ENRE fijan el valor agregado de distribución promedio en $53.510 para EDESUR y $58.074 para EDENOR, con los mencionados incrementos del 2,91% y 2,98% sobre enero. Las empresas deberán detallar en las facturas, de forma visible, tanto el Costo del Mercado Eléctrico Mayorista como los subsidios otorgados por el Estado nacional, con el fin de transparentar la composición de la boleta. Para los usuarios residenciales con subsidio, el esquema vigente prevé bonificaciones sobre un consumo base de 300 kWh en los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Además, para 2026 se incorpora una reducción adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre ese consumo base, con posibilidad de ajustes periódicos por decisión de la Secretaría de Energía, régimen que también se aplicará a entidades de bien público y clubes barriales.

En gas, la bonificación del SEF se limitará al precio promedio ponderado anual del Plan Gas.Ar, sin contemplar costos adicionales por gas importado o contratos externos, lo que concentra el beneficio en el componente regulado del servicio. Las nuevas tarifas de electricidad y gas comenzarán a regir desde las cero horas del 1 de febrero de 2026, con el objetivo declarado de garantizar la sostenibilidad económica de los servicios públicos, avanzar en la reducción del déficit fiscal y concentrar los subsidios en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Las autoridades destacan que el esquema de precios y bonificaciones busca equilibrar la necesidad de ajustes tarifarios con la protección de los hogares y entidades más sensibles al impacto de las subas, manteniendo un marco previsible para el sector energético.