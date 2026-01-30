Indicador de Consumo de la CAC

El consumo creció apenas en 2025 en comparación con 2024, pero sigue por debajo de los niveles previos

El consumo de los hogares cayó 1,4% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, aunque creció 1,2% respecto de noviembre en términos desestacionalizados. En el año completo de 2025, el índice subió 2,5% comparado con 2024.
El consumo creció apenas en 2025 en comparación con 2024, pero sigue por debajo de los niveles previos
El consumo de los hogares cayó 1,4% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, aunque creció 1,2% respecto a noviembre en términos desestacionalizados. Así lo indica el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En el año completo de 2025, el índice subió 2,5% comparado con 2024, pero se mantiene por debajo de los niveles de 2023 y anteriores.

Los componentes del gasto muestran resultados mixtos. Indumentaria y calzado crecieron 4,9% interanual, mientras vivienda, alquileres y servicios públicos avanzaron 6,8% y aportaron 1 punto al índice general. En cambio, transporte y vehículos bajaron 2,8%, recreación y cultura cayeron 4,3% e interrumpieron su recuperación semestral.

El financiamiento de los hogares da señales de agotamiento tras dos años de expansión real en créditos y tarjetas. Los bienes de consumo masivo (FMCG) se estancaron con una baja del 0,1% en noviembre. Los bienes durables ganan terreno y desplazan a los masivos, aunque menos que antes.

Esta dinámica refleja el deterioro del poder adquisitivo, con salarios registrados privados 4% por debajo interanual a noviembre. La CAC advierte un cambio en la composición del gasto al inicio del nuevo año, donde el consumo deja de modificarse tan rápido.

