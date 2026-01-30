El consumo creció apenas en 2025 en comparación con 2024, pero sigue por debajo de los años previos

El consumo de los hogares cayó 1,4% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, aunque creció 1,2% respecto de noviembre en términos desestacionalizados. En el año completo de 2025, el índice subió 2,5% comparado con 2024.

30 de Enero de 2026 10:25hs

El consumo de los hogares cayó 1,4% en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, aunque creció 1,2% respecto a noviembre en términos desestacionalizados. Así lo indica el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En el año completo de 2025, el índice subió 2,5% comparado con 2024, pero se mantiene por debajo de los niveles de 2023 y anteriores.

Los componentes del gasto muestran resultados mixtos. Indumentaria y calzado crecieron 4,9% interanual, mientras vivienda, alquileres y servicios públicos avanzaron 6,8% y aportaron 1 punto al índice general. En cambio, transporte y vehículos bajaron 2,8%, recreación y cultura cayeron 4,3% e interrumpieron su recuperación semestral.

El financiamiento de los hogares da señales de agotamiento tras dos años de expansión real en créditos y tarjetas. Los bienes de consumo masivo (FMCG) se estancaron con una baja del 0,1% en noviembre. Los bienes durables ganan terreno y desplazan a los masivos, aunque menos que antes.

Esta dinámica refleja el deterioro del poder adquisitivo, con salarios registrados privados 4% por debajo interanual a noviembre. La CAC advierte un cambio en la composición del gasto al inicio del nuevo año, donde el consumo deja de modificarse tan rápido.