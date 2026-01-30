“El balance turístico del mes de enero es muy positivo” dijo Scioli

El secretario de Turismo y Ambiente destacó el trabajo de las provincias “que salen a promover y a presentar su diversidad”, reconociendo también la importancia “de exponer las ventajas comparativas que cada una tiene”.

30 de Enero de 2026 11:30hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, aseguró esta tarde que “el balance turístico del mes de enero es muy positivo”, durante la presentación que realizó la Ciudad de Buenos Aires de su oferta turística en el Torreón del Monje de Mar del Plata. En ese marco, manifestó que “hoy la gente tiene la posibilidad de elegir. Las provincias ponen a disposición su oferta y como cualquier producto o servicio, el consumidor decide”.

Scioli remarcó: “Es importante la capacidad de exponer las ventajas comparativas que cada provincia tiene. Por eso, éxitos como de la propia Ciudad de Buenos Aires, gracias al trabajo de Valentín Díaz Gilligan –titular del Ente de Turismo porteño– como el de la provincia de Córdoba, que con Darío Capitani sale a promover y a presentar su diversidad turística, y tiene más turistas que el año pasado”.

El Secretario de Turismo y Ambiente destacó la tarea de otras provincias que han promovido sus ofertas en materia turística, citando casos como los de Misiones y Mendoza, que redundaron en resultados positivos este verano. “La temporada de verano presentó un desempeño general positivo, con altos niveles de ocupación y crecimientos interanuales en múltiples destinos, especialmente durante la primera quincena de enero”, acotó.

La provincia de Córdoba superó 1.200.000 arribos durante la primera quincena de enero, lo que representó un incremento del 14 por ciento interanual, con niveles de ocupación de más del 70 por ciento. Dentro de la provincia, el Valle de Punilla, que cuenta con la mayor cantidad de plazas disponibles, registró un crecimiento del 16,3 por ciento interanual en arribos de turistas. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, comentó que “en esta temporada llegó un 20 por ciento más de turistas que el año pasado, lo que alcanza un total de 650 mil turistas en lo que va de 2026”.

Asimismo, la provincia de Misiones presentó un muy buen inicio de temporada, con una ocupación promedio del 71 por ciento, lo que implicó un incremento de 10 por ciento interanual. Puerto Iguazú alcanzó un 82 por ciento de ocupación, mientras que otras localidades mostraron subas significativas: San Ignacio un 12 por ciento interanual, Oberá un 10 por ciento y Posadas un 7 por ciento, lo que refleja un crecimiento generalizado en la Provincia.

Otra localidad que se destacó durante enero fue Colón (Entre Ríos) con una ocupación del 80 por ciento durante los fines de semana y con excelentes proyecciones para los primeros días de febrero. Mientras que la ciudad de Rosario en Santa Fe, registró en la primera quincena de enero 82 mil arribos de turistas, lo que significó un incremento del 19 por ciento interanual.

Otra provincia con números positivos durante el mes de enero fue Mendoza, la cual registró un total de 312 mil llegadas de turistas, y una ocupación del 60 por ciento, similar a la registrada en el mismo periodo del 2025. Por otro lado, hubo localidades que presentaron importantes niveles de ocupación, superiores al 80 por ciento como Malargüe (83 por ciento), Potrerillos (81 por ciento) y Villa de San Rafael (80 por ciento).

En la provincia de San Luis durante la primera quincena hubo varias localidades con ocupaciones destacadas como Potrero de Funes con el 87 por ciento y Villa de Merlo con el 77 por ciento de ocupación.

En Neuquén, la ocupación promedio alcanzó el 67 por ciento. Se destacaron Villa La Angostura y Villa Pehuenia, ambas con ocupaciones superiores al 80 por ciento, mientras que San Martín de los Andes registró un 77 por ciento, lo que confirma un sólido desempeño de los destinos de montaña durante el inicio de la temporada. Destinos de Río Negro como Bariloche y Dina Huapi, registraron ocupaciones del 80 y 85 por ciento respectivamente.

En la Costa Atlántica, Pinamar tuvo una ocupación promedio del 84 por ciento, con Cariló con 90 por ciento, Pinamar 85 y Valeria del Mar un 84 por ciento. Durante la segunda quincena el Partido tuvo ocupaciones cercanas a la plena capacidad, con crecimientos interanuales del 6 por ciento.

En tanto, el Partido de Villa Gesell alcanzó una ocupación promedio del 67 por ciento, con una marcada recuperación en la segunda quincena que le permitió tener registros superiores al 90 por ciento: Mar de las Pampas (94), Las Gaviotas (95) y Mar Azul (99).

Por su parte, Necochea registró una ocupación acumulada durante las primeras tres semanas de enero del 78 por ciento, superior en un 2 por ciento al año pasado.



