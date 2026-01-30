Desde febrero comenzarán a emitirse los DNI y los pasaportes con nuevos estándares de tecnología y seguridad

El nuevo DNI usa una tarjeta de policarbonato multicapa con grabados láser, impresión por chorro de tinta y chip sin contacto. Mejora la durabilidad y protege los datos personales.

El Gobierno nacional creó un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y modificó el pasaporte argentino. Las medidas buscan alinearlos con estándares internacionales de seguridad y tecnología. Las disposiciones 54/2026 y 55/2026 se publicaron este jueves en el Boletín Oficial y entrarán en vigencia el 1° de febrero de 2026.

El nuevo DNI usa una tarjeta de policarbonato multicapa con grabados láser, impresión por chorro de tinta y chip sin contacto. Mejora la durabilidad y protege los datos personales. Incluye escudo nacional, inscripción “República Argentina – Mercosur”, fotografía a color, nombre, apellido, sexo, número de DNI, fechas de emisión y vencimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, código CAN, imagen fantasma y firma del titular.

El dorso lleva domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, código QR y zona de lectura mecánica. Para menores de 14 años aplican características similares, con firma de padres o tutores según la edad. Los DNI para extranjeros mantienen el mismo formato, y los ex combatientes de Malvinas conservan la leyenda “Héroe” o “Heroína”. Para recién nacidos imposibilitados de trasladarse por salud, emiten un DNI provisorio “0 Año” válido solo en el país.

El pasaporte ahora tiene 34 páginas y hoja de policarbonato personalizada con grabado láser. Refuerza la protección de datos y confiabilidad. Los pasaportes anteriores siguen válidos hasta su vencimiento, y durante la transición usan insumos existentes para evitar desperdicios.