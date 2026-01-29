Una joven argentina sigue desaparecida en EE. UU. desde hace casi una semana

Narela Micaela Márquez Barreto (21 años, oriunda de Banfield), desapareció el 23 de enero en Los Ángeles, donde residía con visa en regla y trabajaba como moza.

29 de Enero de 2026 10:10hs

Narela Micaela Márquez Barreto, una joven argentina de 21 años oriunda de Banfield, desapareció el 23 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos. Residía en esa ciudad con visa en regla y trabajaba como moza. Su familia busca desesperadamente noticias sobre su paradero.

La joven llevaba una vida estable en un departamento local. Enviaba mensajes constantes a sus allegados en Argentina. El último contacto ocurrió el lunes 23, cuando confirmó que iba a trabajar, sin indicar nada inusual.

El celular de Narela permaneció encendido hasta ese día, pero luego se apagó. La familia contactó a autoridades migratorias, aunque no hay indicios de detención o deportación. Sus amigos en Los Ángeles distribuyen folletos y denunciaron el caso ante la policía y el consulado argentino.

Un vecino del edificio la vio subir a un auto de aplicación. Los seres queridos continúan los esfuerzos para esclarecer el hecho. Hasta ahora, las autoridades no avanzaron en la investigación.

