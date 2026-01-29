Un hombre chocó dos veces su auto contra la sede mundial de Jabad Lubavitch

La policía detuvo al conductor de un Honda negro con placa de Nueva Jersey. No hubo heridos, aunque se desplegó un amplio operativo. Se analiza el hecho como un ataque antisemita.

29 de Enero de 2026 10:42hs

Un hombre chocó su automóvil dos veces contra la entrada trasera de la sede mundial de Jabad Lubavitch en Brooklyn. El incidente ocurrió la noche del miércoles en Crown Heights, Nueva York. La policía detuvo al conductor de un Honda negro con placa de Nueva Jersey. No hubo heridos, aunque se desplegó un amplio operativo.

Videos en redes sociales captaron los impactos, el retroceso y el segundo choque. Agentes arrestaron al sospechoso en el lugar. Unidades antibombas y antiterroristas evacuaron el edificio como medida preventiva. La comisionada Jessica Tisch incrementó la seguridad en sitios judíos cercanos.

Autoridades investigan el hecho como posible delito de odio. El detenido enfrentará cargos por atacar una institución religiosa. Tisch confirmó la ausencia de víctimas y enfatizó la seriedad del caso. Nueva York eleva alertas ante el alza de incidentes antisemitas.

El alcalde Zohran Mamdani condenó el ataque en X y lo tildó de alarmante. Rechazó el antisemitismo y la violencia contra judíos. La Liga Antidifamación expresó consternación por el simbolismo del edificio atacado. La ciudad, con la mayor comunidad judía fuera de Israel, refuerza protecciones en espacios de culto.