Seis niños de entre dos meses y trece años dieron positivo de cocaína

La madre de los menores denunció al padre de sus hijos en la Comisaría de la Mujer por una situación de violencia de género y solicitó una orden de restricción, declarando que el hombre solía drogarla y expresando sus sospechas de que hacía lo mismo con sus pequeños.

29 de Enero de 2026 13:29hs

Seis niños de entre dos meses y trece años dieron positivo en un test de cocaína realizado por la justicia de Balcarce, en el marco de una causa que investiga un presunto caso de drogamiento familiar. La situación salió a la luz este fin de semana, cuando la madre de los menores denunció al padre de sus hijos en la Comisaría de la Mujer por una situación de violencia de género y solicitó una orden de restricción. Tras descompensarse, fue trasladada al hospital municipal, donde relató que el hombre solía drogarla y que sospechaba que hacía lo mismo con sus hijos: cuatro niños de 9, 10, 12 y 13 años y los mellizos de apenas dos meses.

La fiscalía descentralizada a cargo de Rodolfo Moure intervino de inmediato y ordenó un operativo en el domicilio familiar. Allí se hallaron restos de cocaína en una de las mesadas y una cantidad de droga que no fue precisada, además de una lata de leche en polvo que arrojó un resultado “no concluyente” y será sometida a nuevas pericias. El dato más impactante fue el resultado de los análisis médicos realizados a los seis hermanos, que dieron positivo para cocaína, por lo que la fiscalía pidió contrapruebas para descartar falsos positivos.

Ante estos indicios, el hombre fue detenido y trasladado al penal de Batán. El acusado ya había estado preso hasta hace poco por una condena por violación de domicilio y desobediencia a la autoridad, tras una denuncia previa de violencia de género presentada por la misma mujer. Durante su declaración ante la Fiscalía, negó haber drogado a sus hijos y, a su vez, acusó a la madre de los niños de tener “problemas psiquiátricos”. Los seis hermanos quedaron bajo la guarda del Servicio Local de los Derechos del Niño mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que prevé penas de entre seis y veinte años de prisión. Una de las líneas de investigación se centra en determinar cómo y quién les suministraba la droga a los chicos, y en los próximos días se prevé la realización de Cámaras Gesell para reconstruir la dinámica familiar y esclarecer el rol de cada adulto en el entorno de los menores.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app