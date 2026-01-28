Nuevo marco fitosanitario para viveros en Argentina

El SENASA aprobó un nuevo marco normativo fitosanitario que regula la producción, comercialización, transporte e importación de material de propagación vegetal en Argentina.

28 de Enero de 2026 15:35hs

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 64/2026, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad, prevenir la dispersión de plagas y simplificar los trámites para los operadores del sector; para lo cual mantiene vigente el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o Multiplicación Vegetal (RENFO) y actualiza su funcionamiento.

Entre los principales objetivos de la norma se destaca la protección del estatus fitosanitario nacional, dado que el material de propagación vegetal constituye “una de las principales vías de introducción y dispersión de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas”. En ese sentido, el SENASA refuerza la corresponsabilidad entre el Estado y los operadores privados en la prevención, detección temprana y denuncia de riesgos sanitarios.

La resolución define con precisión quiénes deben inscribirse obligatoriamente en el RENFO y establece excepciones para pequeños expendedores locales que no comercialicen especies priorizadas ni superen cierto volumen de plantas. No obstante, la Dirección Nacional de Protección Vegetal podrá exigir la inscripción cuando existan riesgos fitosanitarios justificados.

La Resolución 64/2026, que establece un plazo de 90 días para que los operadores ya inscriptos adecuen su situación al nuevo régimen, consolida el uso obligatorio del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal electrónico (DTV-e) como herramienta central de trazabilidad para el movimiento de plantas y materiales de propagación, tanto de origen nacional como importado, con la exigencia de archivar estos documentos por un plazo mínimo de tres años.

La normativa también regula el rol del Responsable Técnico, aprueba requisitos técnicos específicos por especie o grupo de especies y habilita el uso de registros digitales, siempre que se garantice la trazabilidad y el acceso a la información para las inspecciones oficiales.