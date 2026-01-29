Turismo

Los Carnavales Misioneros 2026 se presentarán con una experiencia itinerante en la Costanera de Posadas

Música, color y alegría recorrerán el paseo costero para anticipar una de las celebraciones más esperadas del verano.
29 de Enero de 2026 10:22hs
Por Ricardo Seronero

Este viernes, la Costanera de Posadas será escenario de la presentación oficial de los Carnavales Misioneros 2026, a través de una propuesta itinerante y participativa que invita a residentes y turistas a disfrutar el espíritu del carnaval en pleno paseo costero.

La actividad comenzará a las 20 h, con un recorrido que irá desde el balneario El Brete hasta el Parque de las Fiestas, integrando música en vivo, baile y acciones promocionales a lo largo de la Costanera.

El tráiler musical y el bus “La Jangada” funcionarán como soporte principal de la propuesta artística, acompañados por la Banda Espiral y un equipo de animación que marcará el ritmo durante todo el recorrido, con paradas estratégicas en bares y espacios gastronómicos.

La propuesta se enmarca en la campaña Turisteá Misiones, que invita a disfrutar el verano desde lo cercano y accesible, combinando fiestas populares, naturaleza y escapadas. En ese sentido, los carnavales se presentan no sólo como un evento, sino como una excusa para salir, recorrer, encontrarse y descubrir Misiones a ritmo propio, integrando comparsas, música y celebración con arroyos, saltos, parques provinciales, campings y propuestas culturales.

Así, la presentación de los Carnavales Misioneros 2026 busca potenciar su visibilidad, acercándonos al espacio urbano y al disfrute cotidiano, reafirmando su lugar como una de las actividades más convocantes del verano misionero.


