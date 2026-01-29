Identifican un planeta 'gemelo' de la Tierra a sólo 146 años luz

Está en la zona habitable de su estrella, es apenas un 6 % más grande que la Tierra y completa su órbita se completa en unos 355 días. Se estima que las temperaturas rondan los -70 grados centígrados en su superficie.

Astrónomos han identificado un nuevo candidato a planeta terrestre a unos 146 años luz de la Tierra, llamado HD 137010 b, tras analizar datos históricos del telescopio espacial Kepler. Este mundo es apenas un 6 % más grande que la Tierra y completa una órbita alrededor de su estrella en aproximadamente 355 días, un ciclo muy similar al año terrestre. La investigación fue publicada recientemente en The Astrophysical Journal Letters por un equipo internacional liderado por científicos de la University of Southern Queensland y colaboradores de varias instituciones.

La estrella que alberga a HD 137010 b es una enana tipo K, más fría y menos luminosa que el Sol, lo que implica que el planeta recibe menos de un tercio de la energía que la Tierra obtiene de nuestra estrella. Como consecuencia, las estimaciones apuntan a temperaturas superficiales medias muy bajas, que podrían rondar los –68 °C o menos, valores comparables o incluso inferiores a los de Marte.

Una de las razones por las que este hallazgo ha generado interés es que HD 137010 b podría ubicarse en el borde de la llamada “zona habitable” de su estrella, es decir, la región donde, bajo ciertas condiciones, podría haber agua líquida en la superficie. Sin embargo, esta posibilidad depende fuertemente de detalles como la composición de su atmósfera, que por ahora se desconoce. Además, el objeto sigue siendo considerado un “candidato”, ya que solo se ha detectado un tránsito del planeta frente a su estrella y se necesitan más observaciones para confirmar su estatus definitivo.

Aunque a efectos prácticos se trata de un mundo imposible de visitar con la tecnología actual, HD 137010 b se destaca por ser relativamente cercano y “observable” para futuras misiones y telescopios que puedan caracterizar mejor sus propiedades físicas y atmosféricas. Esto convierte al sistema en un blanco atractivo para estudios posteriores en la búsqueda de planetas rocosos que compartan algunas similitudes con la Tierra, incluso si el clima y las condiciones allí son muy distintos a los nuestros.