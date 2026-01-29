Fuerte estallido e incendio en una fábrica de cosméticos

Más de diez dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre y Escobar actúan en el lugar. Combatieron el fuego para evitar que se propagase a edificios vecinos y a la zona ferroviaria.

29 de Enero de 2026 09:19hs

Un fuerte estallido sacudió una fábrica en San Fernando esta madrugada, a la 1:36. Ocurrió en un depósito de la empresa Otowil, dedicada a productos de belleza. El sitio se ubica en Brandsen al 800, frente a las vías del ramal Retiro-Tigre del tren Mitre.

La explosión generó un incendio de gran magnitud. Vecinos de Tigre, Victoria, Virreyes y barrios cercanos la escucharon claramente. Sintieron vibraciones en sus viviendas, y pronto circularon videos en redes sociales con humo negro denso y llamas altas.

Más de diez dotaciones de bomberos de San Fernando, Tigre y Escobar actúan en el lugar. Combatieron el fuego para evitar que se propagase a edificios vecinos y a la zona ferroviaria. Personal de Defensa Civil, ambulancias y fuerzas de seguridad apoyaron el operativo de manera preventiva.

Hasta ahora no hay informes oficiales de heridos. Las autoridades investigan las causas del estallido y evalúan los daños materiales. El siniestro mantiene movilizada a la emergencia en la zona norte del conurbano.