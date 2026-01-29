Falleció Roberto Pianelli, líder de los metrodelegados

Desde la cuenta de X de AGTSyP lo despidieron con un mensaje de profundo dolor. Tenía 59 años.

Falleció a los 59 años Roberto “Beto” Pianelli, histórico secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Referente de los Metrodelegados, se consolidó durante más de dos décadas como una figura central del sindicalismo de base y de la CTA, encabezando las luchas por el reconocimiento sindical y la mejora de las condiciones laborales en el sistema subterráneo de Buenos Aires. Desde la cuenta de X de AGTSyP lo despidieron con un mensaje de profundo dolor: “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y secretario general, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Pianelli comenzó a trabajar en el subte en la década del 90 como boletero de la Línea E y allí se fue acercando a la actividad sindical. Relató en varias entrevistas que su militancia surgió casi de manera espontánea ante la frecuencia con la que despedían compañeros bajo la gestión privada, lo que lo llevó a impulsar “un espacio humano de solidaridad” entre los trabajadores. Esa experiencia fue el punto de partida de su rol como dirigente y organizador dentro del gremio del subte.

Políticamente, Pianelli formó parte del MAS (Movimiento al Socialismo) y expresó en reiteradas oportunidades su admiración por figuras como León Trotsky. También integró la agrupación “El Túnel”, que se convirtió en el germen de la oposición interna al sindicato UTA (Unión Tranviarios Automotor) dentro del subte y sentó las bases para la construcción de una alternativa sindical propia de los trabajadores del sistema.