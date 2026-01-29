Encontraron muerta en Los Ángeles a Narela Barreto

Su padre comunicó la noticia a los familiares, que habían mantenido durante días una intensa campaña de búsqueda en redes sociales y en coordinación con la policía local. La joven tenía 21 años y trabajaba de moza.

29 de Enero de 2026 11:06hs

Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina de 21 años que estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles, fue encontrada muerta. Su padre comunicó la noticia a los familiares, que habían mantenido durante días una intensa campaña de búsqueda en redes sociales y en coordinación con la policía local. La desaparición había generado una fuerte movilización en Argentina y entre la comunidad argentina en Estados Unidos.

Barreto vivía en Estados Unidos desde julio de 2024 y se había radicado primero en Miami antes de trasladarse a Los Ángeles, donde trabajaba como camarera. Sus allegados contaron que la última vez que se tuvo información concreta sobre ella fue el 21 de enero, cuando vecinos la vieron subirse a un auto de una aplicación junto a una mujer de origen ruso. Desde ese momento, dejó de responder mensajes y llamadas, lo que activó el alerta familiar y el pedido de colaboración ciudadana.

Las autoridades de Los Ángeles aún no precisaron las circunstancias ni la causa de su muerte, por lo que el caso continúa bajo investigación. La familia había consultado incluso al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para descartar que hubiera sido detenida, pero no había indicios de que estuviera bajo custodia migratoria. El episodio reavivó el debate sobre la seguridad de jóvenes argentinos en el exterior y sobre los mecanismos de búsqueda y asistencia consular en situaciones de desaparición.



