El Riesgo País consolida su baja y se establece en 476 puntos

En este contexto, los bonos argentinos se destacan como los activos de mayor alza en la región, dejando atrás incluso a países con perfiles de riesgo muy distintos, como Ecuador y otros emergentes.

29 de Enero de 2026 13:16hs

El riesgo país cayó a 476 puntos, el nivel más bajo desde junio de 2018, consolidando una tendencia bajista que se viene dibujando desde mediados de diciembre. Esta nueva baja lo consolida por debajo del piso psicológico de los 500 puntos y refuerza la percepción de que el equipo económico liderado por Luis Caputo se acerca a una posible reapertura de la emisión de deuda en el exterior durante 2026. En este contexto, los bonos argentinos se destacan como los activos de mayor alza en la región, dejando atrás incluso a países con perfiles de riesgo muy distintos, como Ecuador y otros emergentes.

La sostenida compresión de los rendimientos se explica por un entorno internacional más benigno para los mercados emergentes y por la política de compras de reservas del Banco Central, que preside Santiago Bausili. El BCRA lleva adquiridos casi 1.100 millones de dólares en el mes, en un marco de relativa calma cambiaria, tras anunciar una política más flexible para el tipo de cambio y un plan de comprar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante el año. A esto se suman señales positivas regionales, como la reciente emisión de 4.000 millones de dólares de Ecuador a tasas entre 8,75% y 9,25% para un bono a ocho años, muy por debajo del 10,75% que pagó en 2019.

Analistas de consultoras como Delphos y PPI subrayan que Argentina enfrenta un exigente perfil de vencimientos: unos 6.350 millones de dólares restantes en 2026 y alrededor de 15.000 millones en 2027, lo que hace evidente la necesidad de refinanciamiento. Proyectan que, estandarizando la emisión ecuatoriana al tamaño del PIB argentino, el país podría requerir un respaldo financiero cercano a los 21.000 millones de dólares. Por eso, la City apuesta a que el Gobierno esperará una mayor compresión del riesgo país, probablemente hacia un rango neto de entre 400 y 500 puntos, antes de volver a testear el apetito de los inversores y ofrecer premios atractivos para estirar la duración de la deuda soberana en dólares.