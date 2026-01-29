El nuevo streaming del Conicet cautiva al público con un acercamiento inédito a los pingüinos patagónicos

El proyecto se desarrolla en la Isla Tova, donde se encuentra una de las colonias más importantes de esta especie en la costa del Mar Argentino.

Un nuevo streaming del Conicet vuelve a captar la atención en las redes sociales. Tras el impacto de las transmisiones en vivo desde el fondo marino frente a Mar del Plata, los equipos científicos se trasladaron esta vez a la Patagonia con un objetivo claro: mostrar la vida de los pingüinos de Magallanes como nunca antes. El proyecto se desarrolla en la Isla Tova, en Chubut, donde se encuentra una de las colonias más importantes de esta especie en la costa del Mar Argentino.

Para lograrlo, investigadores del Conicet trabajan en conjunto con la Fundación Rewilding Argentina y el Parque Provincial Patagonia Azul. Instalaron cámaras de alta resolución en lugares remotos y de escasa intervención humana, muchas de ellas en islotes cercanos a Camarones. Las imágenes se transmiten las 24 horas a través del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina, sin necesidad de registro previo, y permiten observar en tiempo real el comportamiento de los pingüinos y de otras aves como el cormorán imperial y el petrel gigante del sur.

Los sistemas de transmisión funcionan de manera autónoma y sostenible, con baterías de larga duración, paneles solares y conexión satelital. Esta infraestructura reduce al mínimo el impacto humano en la zona y permite obtener registros naturales y precisos durante todas las etapas del ciclo reproductivo: desde la construcción de los nidos y la puesta de huevos hasta la crianza y la defensa de los pichones. La transmisión estará disponible hasta abril, con la posibilidad de interactuar mediante comentarios y compartir fragmentos de lo que se emite.

Desde el Conicet destacan que el trabajo no solo implica un gran despliegue de investigadores y tecnología fílmica, sino también un aporte concreto a la conservación. El registro remoto y no invasivo permite estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos, contribuyendo a la protección de la especie y de su frágil hábitat costero. La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por acercar la ciencia y la biodiversidad patagónica al público general.