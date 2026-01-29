Requiere que el arma tenga Código Único de Identificación de Material y que ambas partes estén registradas. Antes, estos procesos demandaban trámites presenciales; ahora se resuelven en línea.

El Registro Nacional de Armas (RENAR) lanzó un trámite digital para transferir armas de fuego entre usuarios habilitados. La "Tenencia por Transferencia Express" opera a través de la plataforma MiRenar. La Resolución 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la oficializa con la firma de Juan Pablo Allan.

El sistema beneficia a miembros de Fuerzas Armadas, seguridad, policías, penitenciarios y usuarios individuales vigentes. Requiere que el arma tenga Código Único de Identificación de Material (CUIM) y que ambas partes estén registradas. Antes, estos procesos demandaban trámites presenciales; ahora se resuelven en línea.

La medida forma parte del Plan de Transformación Digital del RENAR, iniciado en 2024. Incluye otras gestiones como la Credencial de Legítimo Usuario en formato digital. Así, reduce tiempos y elimina visitas a dependencias físicas, con aval de áreas técnicas y jurídicas. Así, prácticamente se garantiza que crezca en próximos años el número de tiroteos entre vecinos de esta caldeada República.

El trámite mantiene tasas habituales: 20 unidades RENAR por la solicitud de tenencia y 10 por la tarjeta de munición, con unidad en $2.000. Complementa avances como la Ventanilla Única de Comercio Exterior para importaciones, según la ARCA. El objetivo radica en mayor trazabilidad y control estatal.