Carnaval Lincoln 2026, la capital nacional del carnaval artesanal

Con más de 100 años de historia, cada edición nos vuelve a sorprender con carrozas gigantes, muñecos de cartapesta, las comparsas, las atracciones mecánicas, los mejores shows en vivo y las experiencias más divertidas para todo el público.

29 de Enero de 2026 10:32hs

Por Ricardo Seronero



Con más de 100 años de historia, cada edición nos vuelve a sorprender con carrozas gigantes, muñecos de cartapesta, las comparsas, las atracciones mecánicas, los mejores shows en vivo y las experiencias más divertidas para todo el público.

"Desde 1994, Lincoln es la Capital Nacional del Carnaval Artesanal y eso nos llena de orgullo porque reconoce el trabajo de nuestros maestros de la cartapesta, que desde principios del siglo XX comenzaron a crear muñecos con papel y engrudo para que hoy podamos tener la fiesta más creativa del país" dicen desde la organización..

Más de 10 cantinas y 20 foodtrucks te acercan los mejores sabores de la zona para que puedas comer rico mientras disfrutas del desfile y los shows en vivo.

La tradición nace desde los más peques y ellos tienen su desfile para poder mostrar sus obras, desde muñecos en cartapesta hasta trajes y disfraces. Los chicos tienen su momento para divertirse al máximo.

Las postulantes a embajadoras de la Fiesta Mayor



La Municipalidad de Lincoln informa que ya fueron oficializadas las representantes de las distintas instituciones locales que se postularán como “Embajadora Cultural de la Capital Nacional del Carnaval Artesanal”. Este domingo 1 de febrero, a las 19 horas en el Parque Municipal Gral. San Martín, en el marco de “la Previa del Carnaval” realizarán su presentación en sociedad.

Desde la Agencia de Carnaval explicaron que en la segunda jornada de la Previa de Carnaval –a realizarse el sábado 31 y domingo 1 de febrero–, evento del que participarán batucadas, comparsa, carros musicales, escuelas de danza y show musicales de artistas locales, se presentarán oficialmente las doce postulantes que fueron confirmadas como aspirantes a convertirse la próxima Embajadora Cultural del Carnavalincoln 2026.

Las postulantes que competirán en la edición 2026 del máximo Carnaval Artesanal del país son:

Candela Woobs: Filial de River

Victoria Basterreix: Batucada Masturbanda

María Pablina Cuba Moringo: Batucada Filhos Do Samba

Sofía Caneva Pierini: Club Atlético Social El Triunfo

Yamila Issa: Club Atlético Argentino

Luisina Sala: Club Atlético El Linqueño

Micaela Milagros Vera: Delegación de Bermúdez y Triunvirato

Sofía Pérez Ganduglia: Estudio de Danzas Micaela Villalba

Pierina Caranti: Club Rivadavia

Milena Feith: Club Social y Deportivo Arenaza

Julieta Dorronzoro: Batucada La Scaló (Roberts)

Mia Casanaro: Club Juventud

Actualmente la Embajadora Cultural vigente es Celina Rodríguez; la segunda Representante de la Embajadora Cultural es Sofía Terán; y la tercera Representante de la Embajadora Cultural es Melina Muñoz. La figura de Embajadora Cultural es algo que comprende a nuestra única Fiesta Nacional, pero también hace referencia a los ámbitos educativos, social, turístico, cultural, ambiental y productivo en relación con nuestro distrito.

Ya se encuentra habilitada la venta online para tribunas. Los interesados en asistir a las noches del 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero ya pueden adquirir sus entradas de forma anticipada.

Desde la Agencia de Carnaval indicaron que la comercialización se realiza únicamente de manera online a través de la plataforma https://passevent.site/eventos. El valor de la ubicación es el mismo para todos los sectores y todas las noches, segmentado por etapas de venta:

Actualmente está muy activa la primera preventa de entradas con precios promocionales, lo mismo sucederá con la 2° Preventa. En tanto, la Venta General final poseerá un precio de $14.000 (+ cargo por servicio).

Todo lo cual se informará a través de las redes sociales de Instagram y Facebook de carnaval (@carnavalincoln).

Ubicación de tribunas

El recorrido del Carnaval Artesanal contará con cuatro módulos de tribunas distribuidos de la siguiente manera:

* T1: Av. Massey entre Avellaneda y Alvear.

* T2: Av. Massey entre Alvear y M. A. García.

* T3: Av. Massey entre M. A. García y Escenario.

* T4: Av. Massey entre Escenario y Belgrano.

Metodología de Ingreso y Canje

Desde la organización resaltaron que el acceso a las gradas se permitirá exclusivamente con la pulsera oficial. Para obtenerla, los compradores deberán presentar el código QR de su entrada en el punto de canje físico ubicado en calle Belgrano y Rivadavia.

Dicho puesto funcionará a partir de las 18.00 horas, únicamente los días de carnaval.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590