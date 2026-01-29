Bariloche suma 100 vuelos directos desde Brasil para el invierno 2026

San Carlos de Bariloche volverá a contar con una fuerte presencia de vuelos internacionales durante la temporada de invierno 2026, a partir del anuncio realizado por la aerolínea brasileña Azul, que confirmó una "operación especial de aproximadamente 100 vuelos directos hacia la ciudad" entre el 27 de junio y el 30 de agosto, en pleno período de alta demanda turística.

29 de Enero de 2026 13:34hs

Por Ricardo Seronero

Desde el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) destacaron la importancia del anuncio y subrayan que el refuerzo de la conectividad aérea desde Brasil consolida a Bariloche como uno de los destinos de nieve más elegidos de Sudamérica, además de brindar previsibilidad al sector turístico local de cara a la próxima temporada.

La programación contempla vuelos directos desde Campinas, Belo Horizonte y Porto Alegre, con aeronaves Airbus A320 de hasta 174 pasajeros. Desde Campinas habrá frecuencia diaria, mientras que desde Belo Horizonte y Porto Alegre los servicios se concentrarán en determinados días de la semana, permitiendo sostener un flujo constante de visitantes durante todo el invierno.

Desde Emprotur señalaron que este tipo de anuncios impactan de manera directa en la planificación turística, ya que permiten fortalecer la comercialización del destino en mercados estratégicos como Brasil, uno de los principales emisores de turistas internacionales hacia Bariloche. Asimismo, remarcaron que la conectividad aérea es un factor determinante para la actividad hotelera, del centro de esquí, y de las agencias de viajes, comercios y prestadores de servicios.

La aerolínea fundamentó la ampliación de la operación en los buenos resultados obtenidos en la temporada pasada, cuando la demanda superó las expectativas y confirmó el atractivo de Bariloche como destino invernal. En paralelo, la compañía adelantó que acompañará los vuelos con acciones promocionales y productos turísticos específicos, lo que amplifica el alcance del anuncio.

