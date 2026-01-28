Una mujer liderará la Iglesia anglicana por primera vez en la historia

Enfermera oncológica convertida en clériga, Sarah Mullally (63) reemplaza a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras críticas por no reportar abusos en un campamento eclesial.

28 de Enero de 2026

Sarah Mullally, de 63 años, se convirtió en la primera mujer arzobispa de Canterbury y líder de la Iglesia de Inglaterra. Jueces confirmaron su nombramiento en una ceremonia legal este miércoles, cuatro meses después del anuncio. Enfermera oncológica convertida en clériga, Mullally asumió sus responsabilidades mientras la Comunión Anglicana la reconoce como figura espiritual principal.

Este servicio de Confirmación de Elección representa un hito para la Iglesia anglicana, que data del siglo XVI con la ruptura de Enrique VIII y Roma. Ordenó a sus primeras sacerdotisas en 1994 y a su primera obispa en 2015. George Gross, experto en teología del King’s College de Londres, resaltó el contraste con la Iglesia católica, que veta el sacerdocio femenino. “Es una gran declaración sobre la posición de las mujeres”, afirmó.

Sin embargo, el cargo profundizará divisiones en la Comunión Anglicana, con 100 millones de miembros en 165 países. Las tensiones giran en torno al rol de las mujeres y el trato a personas LGBTQ, además de escándalos de abuso sexual pendientes. Mullally reemplaza a Justin Welby, quien renunció en noviembre de 2024 tras críticas por no reportar abusos en un campamento eclesial.

Una comisión de 17 clérigos y laicos la nominó, y el rey Carlos III, gobernador supremo de la Iglesia, aprobó el nombramiento. El proceso culminará el 25 de marzo en la Catedral de Canterbury con su instalación formal como obispa. Entonces iniciará su ministerio público.