Santiago Ascacíbar: ”No quería jugar en River”

28 de Enero de 2026 08:44hs

Santiago Ascacíbar firmó este martes su pase de Estudiantes a Boca Juniors por USD 4 millones del 80% de la ficha. Pasó la revisión médica en un centro del barrio porteño con hinchas que lo vitorearon. Entrenó por la tarde con el plantel y se presentó en conferencia de prensa junto a Ángel Romero. "No quería jugar en River", declaró.

El volante de 28 años explicó su elección. "La decisión uno la pensó. Una vez que pasaban los días tenía más seguridad de estar acá. A River no quería ir. Fue lo que les planteé a mis agentes porque quería jugar en Boca". Habló con el DT Claudio Úbeda y mencionó a su hermano hincha xeneize. "Hablé con Ubeda, le aseguré que venía a sumarme. Sobre mi hermano, fue difícil decírselo. Ahora es también jugar por ellos".

Ascacíbar agradeció el recibimiento. La gente cantó "Ruso, Ruso" tras la revisión. "Es una alegría enorme. Estoy contento y agradecido. La gente me marca dónde estoy. Hay que saber que en este club hay que estar a la altura". Elogió a Leandro Paredes. "Con ‘Lea’ todo puede ser posible. Tener a un compañero así obviamente a uno lo hace mejorar y potenciar".

Cerró con una frase para los hinchas. "Es mi sueño de chiquito jugar con esta camiseta. Cumplirlo me llena de felicidad, para mí y mi familia". Compartirá plantel con jugadores de nivel internacional y se enfoca en aportar al equipo.