Paritarias de la UTA: tregua hasta el viernes

28 de Enero de 2026 08:39hs

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte participaron ayer martes en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo. Buscaban destrabar la paritaria de los choferes de colectivos. Acordaron un cuarto intermedio hasta el viernes. Sin un acuerdo salarial, el gremio advirtió que podría convocar a un paro de choferes en el AMBA, el primero del año.

El conflicto escaló porque las compañías ofrecieron un aumento cercano al 1%. La UTA lo rechazó por insuficiente ante el alza del costo de vida. Además, el sindicato destacó que los boletos suben mensualmente, pero los salarios no reciben ese ajuste.

Las cámaras empresarias argumentan que atraviesan una situación económica compleja. Enfrentan costos crecientes y ingresos deficitarios. Esto genera un estrangulamiento financiero en el sector, aducen.

La negociación suma tres audiencias. Las dos primeras, el 13 y 20 de enero, no avanzaron. El gremio ve dilación en esas postergaciones y considera esta instancia decisiva. Participan representantes de UTA, Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba en una mesa virtual. Allí debutará Fernando Herrmann como secretario de Transporte, tras la renuncia de Luis Pierrini.