La actividad económica cerró 2025 con un crecimiento del 4,7%, pero con nuevas señales de estancamiento

28 de Enero de 2026 12:25hs

La actividad económica argentina cayó 0,2% interanual en diciembre y 0,6% mensual desestacionalizada respecto de noviembre. Así confirmó un cierre de año con enfriamiento general. El Indicador General de Actividad (IGA-OJF) de Orlando J. Ferreres & Asociados refleja esta contracción, que acumuló un 0,5% menos en el último trimestre frente al anterior.

El 2025 dejó una expansión anual del 4,7%, tironeada por intermediación financiera, minería y comercio. Este último mostró cifras negativas al final, aunque favorable en la primera mitad. El agro impulsó diciembre con un 8,7% interanual gracias a la campaña de trigo, pero moderó su avance anual al 0,3%.

La industria manufacturera profundizó su baja: 1,4% mensual y 5,7% interanual en diciembre, con un marginal 0,6% anual por base baja del derrumbe económico de 2024. Maquinaria, plásticos y alimentos cayeron más, mientras refinerías destacaron. Electricidad, gas y agua crecieron 6,6% en diciembre por demanda residencial, aunque anualizó -0,8%. La minería sumó 8,1% mensual con petróleo al 13,6% y gas al 5,6%, para un 7,4% anual.

El cierre ordena el arranque de 2026 con estabilidad macro y contexto político despejado, lo que podría impulsar crédito e inversión. Sin embargo, un mercado laboral estancado y bajos ingresos reales limitan la demanda interna. El IGA-OJF estima el PIB con 122 series y datos preliminares sujetos a revisión.