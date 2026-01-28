Expropiación de YPF: Argentina pidió suspender el proceso de discovery y el reclamo por desacato

El escrito denuncia un hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de Estados Unidos. Tales pedidos intrusivos afectan la soberanía argentina y las relaciones internacionales, alega el texto presentado.

28 de Enero de 2026 11:50hs

La Procuración del Tesoro de la Nación pidió al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York suspender el proceso de discovery y el reclamo por desacato en el litigio por YPF. El escrito denuncia un hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de Estados Unidos. Tales pedidos intrusivos afectan la soberanía argentina y las relaciones internacionales, alega el texto presentado.

La PTN resaltó que Argentina cumplió todas las obligaciones desde diciembre de 2023, a diferencia de gobiernos anteriores que enfrentaron tres declaraciones de desacato. El Estado entregó información relevante en un volumen sin precedentes, pese al esfuerzo extraordinario requerido. Sin embargo, los demandantes escalaron sus reclamos hacia exigencias invasivas, costosas e irrelevantes.

Burford intensificó la presión con una moción de desacato y un pedido sobre las reservas de oro del Banco Central. Esas reservas gozan de inmunidad de ejecución como activos no ejecutables, por lo que el requerimiento resulta improcedente. El discovery se desnaturalizó así en una herramienta de hostigamiento contra el funcionamiento del Estado.

Los demandantes admitieron su intención de obstaculizar la recuperación económica argentina, una conducta inaceptable jurídica y moralmente. La PTN ratificó que la República usará todas las herramientas legales para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos que violan sus leyes, Constitución y principios internacionales.