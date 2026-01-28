Exportación de carne vacuna: menos volumen y precios firmes

En diciembre de 2025, "los volúmenes exportados resultaron 3,8% inferiores; mientras que el valor obtenido fue 28,1% superior” que en igual mes de 2024, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC

Las exportaciones de carne vacuna cerraron diciembre con menor volumen, pero precios firmes, según puntualiza un informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

Las ventas externas argentinas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en diciembre de 2025 un volumen cercano a las 56,7 mil toneladas peso producto, por un valor aproximado de 337,5 millones de dólares. En comparación con noviembre, los embarques registraron una caída significativa del 14,5% en volumen, mientras que el valor retrocedió de manera más moderada, con una baja del 11,4%. Sin embargo, la comparación interanual muestra un escenario distinto. “Con relación al mes de diciembre de 2024, los volúmenes exportados resultan un (-3,8%) inferiores; mientras que el valor obtenido ha sido un (+28,1%) superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. En el acumulado anual, el dirigente precisó que “las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 713,4 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 3.884,0 millones de dólares”. En ese marco, detalló que frente a 2024 los volúmenes cayeron 7,3%, pero el valor creció 28,2%.

China volvió a consolidarse como el principal destino de la carne vacuna argentina. En diciembre se enviaron a ese mercado 16 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos, por 33,7 millones de dólares, y cerca de 20,5 mil toneladas de carne deshuesada, por 105,9 millones de dólares. El gigante asiático explicó el 64,4% de los volúmenes exportados en el mes y el 69,5% del total anual. El precio promedio de la carne sin hueso enviada a China rondó los u$s 5.150 por tonelada, todavía por debajo del pico de u$s 5.900 registrado en mayo de 2022.