El Riesgo País cayó a 484 puntos, la cifra más baja en casi una década

28 de Enero de 2026 13:42hs

El Riesgo País argentino bajó este miércoles a 484 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018, justo antes de una licitación local de deuda donde el Gobierno busca refinanciar vencimientos por más de $9 billones. Este indicador, que mide la confianza de los inversores y lo elabora JP Morgan, continúa descendiendo tras romper ayer el umbral de las 500 unidades, el mejor registro en ocho años. La última vez que alcanzó márgenes similares fue el 11 de junio de 2018, con 487 puntos.

Los bonos soberanos registran alzas de hasta casi el 2%, mientras que las acciones argentinas en Wall Street abren con cotizaciones mixtas. En este escenario, títulos como los Globales GD46D y GD46 lideran las subas con avances del 1,74% y 1,51%, respectivamente. Por su parte, el dólar se mantiene estable en el Banco Nación, a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Entre las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York, predominan los valores mixtos: Grupo Supervielle encabeza las alzas con un incremento cercano al 1%, pero Edenor registra una caída próxima al 3%. Estas variaciones reflejan el contexto previo a la licitación, con bonos en positivo y un dólar sin sobresaltos.