28 de Enero de 2026 08:12hs

El Riesgo País bajó a 494 puntos básicos este martes. Perforó por primera vez desde junio de 2018 el umbral de las 500 unidades. Este descenso refleja un optimismo creciente entre los inversores. Representa una noticia positiva para el Gobierno argentino, ya que apuntala un posible regreso al endeudamiento en los mercados internacionales privados.

El indicador de JP Morgan mide la confianza de los inversores en la deuda soberana. Profundizó su retroceso gracias a un nuevo aumento en los precios de los bonos. El lunes, el índice había cerrado en 513 puntos. Ahora, Argentina se acerca a operaciones de refinanciación externa, lo que facilitará manejar los vencimientos de capital.

Los títulos soberanos mostraron avances notables. Algunos subieron casi un 2% por la mañana. Hacia la tarde, los Bonares AL41D y AL35D ganaron 2,08% y 1,39%, respectivamente. El Global GD46D subió 1,18%, aunque el GD30 cayó 0,45%.

El dólar oficial avanzó $5 en el Banco Nación respecto al lunes. Cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta. Las acciones argentinas en Wall Street también subieron. Lideraron los ganhos Cresud con 8,8%, BBVA con 5,2% y Telecom Argentina con 3,7%.