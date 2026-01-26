El 70% de las rutas está deteriorada por falta de mantenimiento

Según un relevamiento técnico la Federación del Personal de Vialidad Nacional, la mayor parte de la red vial argentina es “una trampa mortal”, dado que afecta directamente “la seguridad de los viajeros y la logística productiva”.

26 de Enero de 2026 10:25hs

La Federación del Personal de Vialidad Nacional puntualizó que “el abandono del mantenimiento preventivo de las rutas disparó la siniestralidad: las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 muertes”.

En el informe, se consigna que transitar por algunas de ellas es como “jugar a la ruleta rusa” y se agrega que los parches que se colocan “duran menos de seis meses” por el tránsito pesado de la cosecha.

En otros casos, el abandono es “total”, describe el trabajo, con baches tipo “cráter” que obligan a circular por la banquina.