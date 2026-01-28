Donald Trump volvió a amenazar a Irán con una ”destrucción masiva peor que la de 2025”

Confirmó el envío de una "enorme armada" a Medio Oriente, liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, y afirmó que las fuerzas estadounidenses están listas para actuar con rapidez y violencia si es necesario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un ultimátum a Irán para negociar un acuerdo con Washington y evitar una nueva "destrucción masiva" similar a la de junio de 2025. Emitió la advertencia tras alertar sobre bombas contra ese país, y remató en su cuenta de Truth Social: "¡El próximo ataque será mucho peor!". Confirmó el envío de una "enorme armada" a Medio Oriente, liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, y afirmó que las fuerzas estadounidenses están listas para actuar con rapidez y violencia si es necesario.

Trump instó a Teherán a dialogar sobre un pacto justo que impida el desarrollo de armas nucleares y beneficie a ambas partes. Recordó la operación "Martillo de Medianoche" y subrayó que el tiempo se agota para evitar repeticiones. Anteriormente, había anticipado el despliegue militar y aseguró que Irán busca retomar el diálogo, pues "llamaron en numerosas ocasiones y quieren hablar", según declaraciones a Axios en medio de la escalada bilateral.

El Ejército estadounidense confirmó el refuerzo con la llegada del grupo de ataque, que busca demostrar capacidad para desplegar poder aéreo en la región, según el Comando Central. Estas amenazas surgen en un contexto de protestas masivas en Irán, iniciadas por la crisis económica a fines de diciembre y convertidas en un movimiento contra la república islámica; la represión causó 36.500 muertos, de acuerdo con medios locales.

Irán respondió considerando "hostiles" a los países vecinos que permitan ataques desde su territorio, pero el presidente Masud Pezeshkian adoptó un tono conciliador. Afirmó que Teherán apoyará cualquier proceso que conduzca a la paz y evite un conflicto armado.