Balearon a dos policías al intentar robarles una moto: uno de ellos quedó en estado reservado

Varios delincuentes interceptaron el rodado, pero huyeron sin consumar el asalto tras la resistencia de las víctimas. Un oficial recibió tres balazos y debió ser operado. Una cadeta sufrió un roce de bala en el pecho, fractura de dos dedos en una mano y una lesión por esquirla en una pierna.

28 de Enero de 2026 10:41hs

Dos policías de la Ciudad recibieron disparos durante un intento de robo de su moto en Morón. El hecho ocurrió en la calle Curupaytí al 700, cerca del hospital local, y dejó a uno de ellos en grave estado. Varios delincuentes interceptaron el rodado en la noche del martes, pero huyeron sin consumar el asalto tras la resistencia de las víctimas.

El oficial herido sufrió tres balazos: uno en el pecho, otro en el glúteo y un tercero en una pierna. Los médicos lo asistieron primero en el Hospital de Morón, donde su cuadro empeoró rápidamente. Cerca de la medianoche, lo derivaron de urgencia a la Ciudad de Buenos Aires por la gravedad de las lesiones.

Un helicóptero del SAME lo trasladó hasta las inmediaciones del Hospital Durand, en Caballito. Desde allí, un operativo de seguridad con motos y patrulleros lo condujo al Hospital Italiano. En ese centro, lo operaron y lo dejaron en observación con pronóstico reservado.

La cadeta que lo acompañaba resultó con heridas menos graves: un roce de bala en el pecho, fractura de dos dedos en una mano y una lesión por esquirla en una pierna. La Policía bonaerense investiga el caso, perita la escena y revisa cámaras de seguridad para dar con los prófugos.