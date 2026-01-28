Atacaron brutalmente a una adolescente con TEA durante un corso en Morón

Un grupo de muchachas del barrio, que la hostigaban desde hace tiempo, la golpearon hasta dejarla inconsciente y convulsionando. El episodio quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales.

Una adolescente de 14 años con trastorno del espectro autista leve y problemas neurológicos sufrió un brutal ataque durante el corso del fin de semana en el barrio 20 de Junio de Morón, en las calles Patagones y Charcas. Un grupo de chicas del barrio, que la hostigaban desde hace tiempo, la golpearon hasta dejarla inconsciente y convulsionando. El episodio quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales.

La madre de la víctima, Valeria, relató que el bullying inició en Instagram con insultos como "discapacitada" o "tontita", y escaló a agresiones físicas. La joven había salido al corso con su familia, pero se quedó sola con su hermano menor. Las agresoras la siguieron, la invitaron a "hablar" y la terminaron atacando: la derribaron, la golpearon y patearon en la cabeza. El hermano intentó intervenir, pero lo repelieron a golpes.

La víctima perdió el conocimiento y convulsionó en el lugar. Una ambulancia del SAME la llevó de urgencia al Hospital Posadas, donde la observaron más de 14 horas y le hicieron estudios. Valeria radicó la denuncia en la comisaría 4° de Morón y ante la Fiscalía. La adolescente identificó a cinco agresoras, aunque asegura que participaron más.

La joven recibió el alta con politraumatismos, pero padece ataques de pánico y problemas para dormir. "Mi hija está viva de milagro y merece justicia", afirmó su madre. Valeria exigió que las responsables respondan por la violencia para evitar nuevos casos y poner fin al hostigamiento.