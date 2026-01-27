Se desaceleró el mercado inmobiliario rural

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales elaboró un informe en el que consigna que el mercado cerró 2025 con una leve caída, pero mantiene buen nivel de actividad

29 de Enero de 2026 11:15hs

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) dio a conocer el último Informe Mensual de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural, correspondiente a diciembre de 2025, donde el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) se ubicó en 49,23 puntos. El dato marca una leve baja respecto de noviembre y refleja la desaceleración estacional típica de fin de año en la operatoria de compraventa de campos.

A pesar de esta moderación, desde la entidad destacaron que el mercado ingresó al verano con un nivel de movimiento considerado positivo. La dinámica, si bien más tranquila que en meses previos, se mantiene dentro de parámetros saludables para la época, en un contexto donde los inversores continúan mostrando interés en determinados perfiles de establecimientos rurales.

El InCAIR —que se publica de manera ininterrumpida desde noviembre de 2013 y alcanzó en esta edición su informe número 146— no mide precios de la tierra, sino el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural a nivel nacional. Para su elaboración se toman en cuenta múltiples variables, entre ellas encuestas a socios de todo el país, cantidad de avisos de campos en venta o alquiler en medios gráficos, anuncios en la web de CAIR, operaciones concretadas, consultas de inversores y actividad publicitaria en plazas del interior.

Entre los segmentos más demandados continúan destacándose los campos mixtos y ganaderos, que sostienen un flujo constante de consultas. Este comportamiento confirma una tendencia observada durante buena parte del año, vinculada a esquemas productivos más diversificados y resilientes frente a la variabilidad económica y climática.

En contrapartida, el informe vuelve a señalar la muy escasa oferta de campos agrícolas de buena calidad, una limitante que sigue condicionando el volumen de operaciones en ese segmento específico. Así, el mercado cierra 2025 con señales de estabilidad, aunque con diferencias marcadas según el tipo de campo y la disponibilidad de producto.