Paritarias: la UTA y las cámaras del transporte público se reúnen con la posibilidad de un paro

Las cámaras empresariales del sector demandan al Gobierno una actualización de los subsidios, acorde a la suba de costos, para admitir cualquier aumento. El sindicato no acepta la propuesta de 1% de aumento si la actualización de costos no llega.

27 de Enero de 2026 08:22hs

Desde las 15 de este martes, la Unión Tranviarios Automotor y las empresas de transporte participarán de una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo. El objetivo es destrabar la paritaria salarial de los choferes de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin un acuerdo, el gremio amenaza con declarar el primer paro del año.

Las compañías ofrecieron un aumento cercano al 1%, pero el sindicato lo rechazó por insuficiente ante la inflación. Además, los boletos suben mensualmente, aunque ese ajuste no impacta en los salarios. Por eso, el conflicto se reavivó con fuerza.

Las cámaras empresarias argumentan que la mayoría de las empresas atraviesa una crisis económica y operativa grave. Los costos crecen sin parar, mientras los ingresos resultan deficitarios. Esta situación complica cualquier concesión en la mesa de negociaciones.

La audiencia reúne a representantes de la UTA y cámaras como Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba. Marca el debut de Fernando Herrmann como secretario de Transporte, tras la renuncia de Luis Pierrini. Las posturas distan mucho, por lo que el resultado definirá si hay pacto o medidas de fuerza que afecten a millones de usuarios.