Francia: media sanción a un proyecto de ley que prohíbe redes sociales para menores de 15 años

27 de Enero de 2026 08:39hs

La Asamblea Nacional de Francia aprobó este lunes un proyecto de ley que prohíbe el acceso de menores de 15 años a las redes sociales. La norma también impide el uso de teléfonos celulares en los colegios. El objetivo es implementar estas medidas desde el inicio del próximo ciclo escolar, el 1 de septiembre. El texto avanzó por vía urgente con 130 votos a favor y 21 en contra, tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche.

La diputada oficialista Laure Miller defendió la iniciativa y resaltó los riesgos de las redes sociales para los niños. Alertó sobre algoritmos que exponen a contenidos suicidas y de automutilación, como en TikTok. Estudios científicos confirman que estos servicios reducen el sueño, el movimiento y la lectura en menores, además de fomentar comparaciones perjudiciales. El ministro de Educación, Édouard Geffray, celebró la extensión de la restricción de móviles, vigente desde 2018 en niveles inferiores, y señaló los efectos positivos en el ambiente escolar y el aprendizaje.

La oposición, liderada por La Francia Insumisa, presentó una moción de rechazo que los diputados desestimaron. El legislador Louis Boyard criticó la propuesta por su inaplicabilidad práctica. Recordó experiencias en Australia, donde menores evaden controles con ayuda de adultos o disfrazándose para el reconocimiento facial. A pesar de las críticas, el proyecto responde a una prioridad del presidente Emmanuel Macron.

Macron celebró el avance en la red social X y enfatizó la protección del cerebro de los niños contra plataformas extranjeras. Informes sanitarios respaldan la norma al advertir sobre daños psicológicos, como ciberacoso y alteraciones del sueño. La medida se ajustará al reglamento de servicios digitales de la Unión Europea para garantizar su viabilidad. Ahora, el Senado debe aprobar el texto para su entrada en vigor.