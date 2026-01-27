El Riesgo País bajó a 501 puntos básicos

El descenso refleja mayor confianza de los inversores y beneficia al Gobierno para un posible regreso a los mercados internacionales.

27 de Enero de 2026 12:12hs

El Riesgo País inicia el martes en 501 puntos básicos. Este nivel sitúa al indicador de JP Morgan cerca del umbral de 500 unidades. El descenso refleja mayor confianza de los inversores y beneficia al Gobierno para un posible regreso a los mercados internacionales.

Los bonos soberanos impulsan esta caída con subas notables. Algunos títulos avanzan casi un 2%, como los Globales GD46D y GD46, que registran ganancias del 1,98% y 1,92%. Así, el índice profundiza su retroceso desde el cierre del lunes en 513 puntos.

El movimiento abre puertas a operaciones de refinanciación de deuda en el exterior. Esto dará más margen para manejar vencimientos de capital. De hecho, el viernes el Riesgo País ya había tocado su mínimo desde junio de 2018, con 503 puntos.

El optimismo se extiende a otros activos. El dólar oficial sube $5 en el Banco Nación y cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta. Además, las acciones argentinas en Wall Street suben, con Edenor al frente en un 3,75%.