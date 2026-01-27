El Gobierno incorporó la reforma a la Ley Penal Juvenil en el temario de extraordinarias

El proyecto de ley reduce el piso de punibilidad, actualmente en 16 años, para juzgar y condenar a menores por delitos graves. Las sesiones comenzarán el 2 de febrero.

27 de Enero de 2026 08:32hs

El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso. La medida incluye el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil y habilita el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Las sesiones comenzarán el 2 de febrero.

El Ejecutivo publicó el Decreto 53/2026 en el Boletín Oficial para formalizar la incorporación. El texto lleva las firmas de Milei y el jefe de Gabinete. Establece la consideración de proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias.

El proyecto busca modificar el régimen vigente desde la última dictadura militar. Reduce el piso de punibilidad, actualmente en 16 años, para juzgar y condenar a menores por delitos graves. Patricia Bullrich respaldó la iniciativa desde su cuenta de X y enfatizó la necesidad de justicia para prevenir víctimas.

En Mar del Plata, el mandatario anunció que habrá 'normas razonables'. Fue durante su "Tour de la Gratitud" en la ciudad balnearia, donde una multitud lo recibió en la noche del lunes. En su discurso, sentenció que en Argentina quien comete delitos paga, y que un delito de adulto merece pena de adulto.