Causa YPF: Argentina rechazó como inadmisible el pedido de información sobre sus reservas de oro

27 de Enero de 2026 11:08hs

La República Argentina rechazó el pedido de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF. Estos solicitaron a la jueza Loretta Preska una declaración jurada sobre la ubicación, cantidad y uso de las reservas de oro del Banco Central. El Gobierno presentó su respuesta en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York. El especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, dio a conocer el documento.

El Estado argumentó que el oro pertenece al BCRA, una entidad autárquica e independiente. Por eso, el Tesoro Nacional no accede directamente a esa información. Sin embargo, el Gobierno enviará un pedido formal al Banco Central para obtener los datos. Además, se opuso a que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare en el proceso.

La Procuración del Tesoro explicó que el reclamo carece de fundamento. Las reservas de oro están bajo administración exclusiva del BCRA, que no participa en el discovery ni en la demanda. Estas reservas gozan de inmunidad y no pueden ejecutarse en Estados Unidos.

Los fondos Petersen, Eton Park y Burford Capital impulsaron el pedido la semana pasada. Acusaron al Gobierno de ocultar activos para evadir el pago de 16.100 millones de dólares de la sentencia de 2023. Alegaron incumplimiento al designar un testigo no preparado. Expertos como Sebastián Soler indicaron que Preska podría convocar una audiencia para resolver el planteo.