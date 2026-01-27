Boca concretó los pases de Ascacíbar y Ángel Romero

El mediocampista de Estudiantes llega con un contrato por cuatro años, con el préstamo de Brian Aguirre como parte de pago. Podría debutar el domingo, ante Newell's. El delantero paraguayo adujo, por su parte, que lo sedujo "la historia" del Xeneize.

27 de Enero de 2026 12:07hs

Boca Juniors anunció la llegada de Santiago Ascacíbar como nuevo refuerzo. El mediocampista argentino se someterá este martes a la revisión médica y firmará su contrato con el club. Esta incorporación representa una de las mayores novedades del período de transferencias, que cierra a las 17 horas.

Ascacíbar llega por unos cinco millones de dólares, en una operación que incluye el préstamo con opción de Brian Aguirre. El volante de 28 años, quien cumplirá 29 el 25 de febrero, firmará por cuatro temporadas una vez aprobados los exámenes médicos. Luego quedará disponible para Claudio Úbeda, aunque su integración al plantel no será inmediata debido a compromisos pendientes.

El jueves podría debutar oficialmente, justo después del partido del miércoles ante Estudiantes, su club anterior. Así se prepararía para el encuentro del domingo 1 de febrero contra Newell’s en la Bombonera.

Horas antes, Ángel Romero se convirtió en el primer refuerzo al arribar a la Argentina en la madrugada. Romero realizó su chequeo médico cerca de las 9 en un centro de salud porteño y firmará su contrato en breve. El delantero paraguayo llega con el pase en mano tras dejar Corinthians, donde marcó cinco goles en cincuenta y tres partidos. Declaró que Boca lo sedujo por su historia y conversaciones con referentes como Riquelme, y prometió aportar para lograr el título.