Al menos 29 muertos y un millón de hogares sin electricidad por la tormenta polar Fern

Sólo en Tennessee hay trescientas mil personas sin luz. El fenómeno se desplaza hacia el noreste tras afectar el sur del país. Meteorólogos pronostican entre 30 y 60 centímetros de nieve desde Washington hasta New York y Boston.

27 de Enero de 2026 08:52hs

La tormenta invernal Fern azota la mitad oriental de Estados Unidos y ya causó al menos 29 muertes. Más de un millón de hogares permanecen sin electricidad desde el fin de semana. Equipos de emergencia trabajan en condiciones extremas para restablecer servicios y asistir a damnificados. Autoridades abrieron refugios temporales en centros comunitarios y gimnasios para proteger a la población del congelamiento.

New York enfrenta calles y veredas heladas pese a la disminución de la nevada. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nevadas ocasionales, ráfagas y lloviznas congeladas en varias zonas. La meteoróloga Allison Santorelli explicó que el frío intenso prolongará la presencia de nieve y hielo. Esto complicará las tareas de recuperación en los próximos días.

El fenómeno se desplaza hacia el noreste tras afectar el sur del país. Meteorólogos pronostican entre 30 y 60 centímetros de nieve desde Washington hasta New York y Boston. Tennessee registra el mayor impacto con más de 300.000 clientes sin luz, seguido de Misisipi y Luisiana con 125.000 afectados. En Texas, el evento revive recuerdos de la crisis de 2021 que dejó cientos de muertes por frío.

Las muertes en New York corresponden mayoritariamente a personas sin hogar encontradas a la intemperie. El transporte aéreo colapsó con más de 11.000 vuelos cancelados el domingo y 17.000 demorados. Para este lunes, anticipan al menos 2.600 cancelaciones adicionales. Acumulaciones históricas superan los 79 centímetros en Lago Bonito, Nuevo México, y los 50 en Pensilvania, con alertas por temperaturas bajo cero en decenas de estados.