Adiós al histórico libro de movimientos de carne

El Gobierno Nacional eliminó el uso de este registro que existía desde 1982, al que calificaron como “engorroso, costoso, repetitivo”, y digitalizan toda esa información.

27 de Enero de 2026 09:48hs

A partir de este año, se digitalizarán los datos que se cargaban en el libro de movimientos de carne

El histórico libro de movimientos de carne, un registro físico y manuscrito que durante más de 40 años obligó a todas las plantas frigoríficas del país a completar, día por día, el ingreso, la salida y el stock de carne del establecimiento, fue eliminado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Resolución 40/2026,

En 2026, toda esa información —que se asienta en un libro gigante y de uso obligatorio— quedará integrada automáticamente dentro del Sistema Integral de Faena (SIF/SIGICA), sin la necesidad de duplicar tareas.

Esta actualización responde a un pedido del sector reduce de forma drástica la carga administrativa: muchas plantas necesitaban destinar personal exclusivamente a completar el libro todos los días. Por otra parte, elimina un costo innecesario, ya que los libros físicos eran caros y debían renovarse periódicamente.

Pero, sobre todo, permite que la información esté ordenada, sistematizada y en un solo lugar, mejorando la calidad de los datos y simplificando la gestión interna de los establecimientos.

A partir de la eliminación del libro de movimientos de carne, quedan derogadas las Resoluciones de la ex Junta Nacional de Carnes (JNC) Nros. 127/73, 455/73, 936/81 y 152/83; la Resolución N° 400/01 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; la Disposición N° 1988/05 y Resoluciones Nros. 4/08 y 43/08 de la ex ONCCA; y la Resolución N° 586/15 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.