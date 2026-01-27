Chacra Agro Continental

Adiós al histórico libro de movimientos de carne

El Gobierno Nacional eliminó el uso de este registro que existía desde 1982, al que calificaron como “engorroso, costoso, repetitivo”, y digitalizan toda esa información.
Carina Rodriguez
El histórico libro de movimientos de carne, un registro físico y manuscrito que durante más de 40 años obligó a todas las plantas frigoríficas del país a completar, día por día, el ingreso, la salida y el stock de carne del establecimiento, fue eliminado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Resolución 40/2026,

En 2026, toda esa información —que se asienta en un libro gigante y de uso obligatorio— quedará integrada automáticamente dentro del Sistema Integral de Faena (SIF/SIGICA), sin la necesidad de duplicar tareas.

Esta actualización responde a un pedido del sector reduce de forma drástica la carga administrativa: muchas plantas necesitaban destinar personal exclusivamente a completar el libro todos los días. Por otra parte, elimina un costo innecesario, ya que los libros físicos eran caros y debían renovarse periódicamente.

Pero, sobre todo, permite que la información esté ordenada, sistematizada y en un solo lugar, mejorando la calidad de los datos y simplificando la gestión interna de los establecimientos.

A partir de la eliminación del libro de movimientos de carne, quedan derogadas las Resoluciones de la ex Junta Nacional de Carnes (JNC) Nros. 127/73, 455/73, 936/81 y 152/83; la Resolución N° 400/01 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; la           Disposición N° 1988/05 y Resoluciones Nros. 4/08 y 43/08 de la ex ONCCA; y la Resolución N° 586/15 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

