Vecinos arrojaron una granada contra policías, durante un operativo

26 de Enero de 2026 11:36hs

En la ciudad de Córdoba, vecinos de Villa La Lonja atacaron un patrullero policial durante un operativo y le lanzaron una granada de mano. El incidente ocurrió este domingo por la tarde, mientras agentes perseguían a dos ladrones implicados en un robo. Uno de los sospechosos resultó ser un menor de 15 años con antecedentes policiales; el otro, mayor de edad. Los hechos sucedieron cerca del cruce de Pedro de Castillo y Carlos Luna.

Los disturbios escalaron rápidamente cuando los vecinos arrojaron piedras contra los efectivos. En medio del caos, una granada FMK-2 cayó dentro de un patrullero, lo que provocó confusión y obligó a los agentes a evacuar el área. Uno de los policías sufrió lesiones en una mano y una pierna, aunque permanece fuera de peligro. La Brigada de Explosivos intervino, verificó que el artefacto no era operativo y lo trasladó a un lugar seguro en una tolva.

Los agentes respondieron con gas pimienta y balas de goma para dispersar al grupo. Finalmente, lograron detener a los dos jóvenes buscados por el robo. El episodio recuerda un suceso reciente en el barrio Cooperativa El Progreso, donde vecinos lanzaron bombas molotov contra la Fuerza Policial Antinarcóticos durante otro allanamiento por drogas.

La policía cordobesa difundió un video que captura los momentos de alta tensión en esa zona sur de la capital. Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. La Fiscalía de turno avanza con las investigaciones.