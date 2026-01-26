Un hombre asesinó a balazos a expareja de su novia en una estación de servicio

Ocurrió el domingo por la noche, delante de la mujer y de un grupo de chicos que regresaban de una actividad recreativa. El agresor huyó a pie y sigue prófugo.

26 de Enero de 2026 08:35hs

Un hombre asesinó a tiros a la expareja de su novia en una estación de servicio de Zárate, provincia de Buenos Aires. El crimen ocurrió el domingo por la noche, delante de la mujer y de un grupo de chicos que regresaban de una actividad recreativa. La víctima, Leonel Ezequiel Martínez de 32 años, recibió un disparo en el pecho durante una discusión. El agresor huyó a pie y sigue prófugo.

El hecho tuvo lugar cerca de las 21 horas en la intersección de avenida Lavalle y Teodoro Fels. Martínez llegó solo en un Honda Civic, mientras que la pareja arribó en un Chevrolet Corsa. La discusión escaló rápidamente y derivó en el ataque con arma de fuego. El Corsa presenta un impacto de bala en el techo delantero.

Joana Casado, de 30 años y expareja de Martínez, presenció todo junto a su hija adolescente. Según su relato a la policía, el novio la amenazó también con el arma antes de escapar por la ruta 6. Personal en el lugar intentó reanimar a la víctima con RCP durante 20 minutos. Una ambulancia del servicio Semzar lo trasladó al Hospital Virgen del Carmen, pero Martínez falleció en el trayecto.

La fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 dirige la pesquisa por homicidio. Los investigadores secuestraron ambos vehículos y analizan cámaras de seguridad. La Comisaría 1ª y la sub DDI Zárate toman declaraciones y recolectan pruebas para avanzar en la captura del sospechoso, identificado como Alexis.