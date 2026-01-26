Trigo en Córdoba, buenos rindes con calidad limitada

Un estudio de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba puntualizó que la presente campaña del cereal está marcada por altos rendimientos, pero con desafíos en los parámetros de calidad.

26 de Enero de 2026 17:20hs

La Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba presentó un nuevo relevamiento de calidad de trigo argentino correspondiente a la campaña 2025/26, elaborado a partir del análisis de muestras que representan 96.771 toneladas producidas en la provincia. El estudio aporta un panorama detallado sobre la calidad comercial e industrial del cereal en una campaña marcada por altos rendimientos, pero con desafíos en los parámetros de calidad.

Los resultados indicaron un peso hectolítrico promedio de 79,35 kg/hl y un contenido proteico medio de 9,1%. Sin embargo, el 39,9% de las muestras presentó valores de proteína inferiores al 9%, rango que corresponde a la escala de mayores descuentos comerciales. Además, el 83,8% se ubicó por debajo del 11%, umbral de referencia a partir del cual comienzan las penalizaciones por bajo contenido proteico.

En línea con estos datos, el promedio ponderado de gluten húmedo fue de 20,4%. Si bien se registraron contenidos bajos, la mayoría de las muestras evaluadas cumplió con la característica esencial de ligazón durante el proceso de lavado, condición clave para la aptitud industrial. No obstante, un 7,9% de las muestras no logró ligar durante el ensayo, lo que limita su desempeño en la elaboración de productos panificados.

Desde el punto de vista de la tipificación comercial, el 37,8% de las muestras correspondió a Grado 1, el 19,4% a Grado 2 y el 20,4% a Grado 3. El 22,4% restante quedó fuera de estándar, principalmente por el rubro panza blanca con valores superiores al 40%, lo que generó descuentos adicionales a los ya aplicados por proteína. Solo un 1,2% se ubicó fuera de estándar por presencia de materias extrañas.

En comparación con el relevamiento preliminar, se observó una leve mejora en los valores finales de proteínas y gluten, lo que redujo la incidencia del rubro panza blanca en los lotes fuera de estándar. Aun así, la campaña 2025/26 dejó en evidencia una combinación de altos rindes por hectárea con baja calidad comercial, un factor que terminó impactando en los valores finales de liquidación para los productores.