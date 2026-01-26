Repasamos lo mejor de la primera fecha del fútbol argentino

"Boca sintió la dureza de Riestra. Ya no le tienen el respeto que le tenían a Paredes cuando recién volvió. Para mí, era el más complicado de los primeros tres partidos", reflexionó Julio Pavoni. "Boca tiene errores del pasado" y "la pelota parada no debería ser casi el argumento exclusivo para Riestra de local. River tuvo un primer tiempo también flojo. En el compacto, los dos (grandes) fueron muy superiores, pero los dos están obligados a dar muchísimo más" tras "un 2025 muy flojo", sentenció el Cholo Sottile.

26 de Enero de 2026 11:48hs

