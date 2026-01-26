Pretemporada de la F1: Colapinto, tercero en la primera mañana

El Alpine-Mercedes manejado por el argentino obligó a una de las banderas rojas de la jornada, a causa del flamante motor. Fueron varias, en el preludio a la temporada con más cambios técnicos desde, al menos, 2009.

Franco Colapinto arrancó los test oficiales de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto argentino debutó con el nuevo Alpine A526 y logró el tercer mejor tiempo en la jornada matutina. A pesar de una falla mecánica, completó 28 vueltas en dos tandas y generó optimismo en el equipo.

El inconveniente surgió en la salida de boxes por un problema en la unidad de potencia Mercedes. Esto provocó una bandera roja, pero el monoplaza no sufrió daños ni tuvo mayores consecuencias. Una vez resuelto el desperfecto, Colapinto regresó a pista y mejoró su registro a 1:21.348.

Audi, el auto nuevo de 2026

Isack Hadjar lideró la sesión con 1:18.835 en 44 giros al mando del Red Bull, por primera vez motorizado por Ford (motores desarrollados por Red Bull Powertrains). Kimi Antonelli lo siguió con 1:20.700 en el Mercedes (¿el gran cuco de la temporada?), mientras que Liam Lawson quedó cuarto con 1:21.884 y 42 vueltas en Racing Bulls. Detrás del argentino se ubicaron Esteban Ocon en Haas, Valtteri Bottas en Cadillac (los dos equipos estadounidenses, con motores Ferrari) y Gabriel Bortoleto en Audi.

La jornada matutina registró varias interrupciones por fallas mecánicas, incluyendo las de Bortoleto y Lawson, que activaron banderas rojas. El foco de estas pruebas iniciales radica en la fiabilidad de las nuevas unidades de potencia. Por la tarde, Alpine proseguirá la evaluación del A526 en Montmeló, donde Colapinto muestra una adaptación positiva al nuevo reglamento técnico.

Si el runrún en torno al motor de Mercedes es que, trampeando a los sensores de la FIA con la venia de la FIA (como no dejaron a Ferrari con su motorazo de 2019), sería el más poderoso de la nueva era, en Ferrari cunde el desaliento en torno a la planta motriz. Sin embargo, el auto rojo quedó a sólo dos kilos del peso mínimo al comienzo de la pretemporada, con los demás equipos, casi todos, por encima de los diez kilos (unas tres décimas por vuelta en Montmeló), lo cual acicatea las esperanzas de Maranello, tras varios años de rendimientos mediocres.