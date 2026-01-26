Otro récord para el trigo: generarían ingresos por US$3702 millones a través de las exportaciones

En cuanto al aporte fiscal que haría el cultivo cosechado en la presente campaña, se estima en US$946 millones, un 23 % más en la comparación interanual.

La campaña de trigo 2025/2026 no solo marca un hito en términos productivos sino también por su impacto económico. Según el Informe de Cierre de Campaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el complejo triguero aportaría en 2026 unos US$3900 millones a la economía argentina, lo que representa un crecimiento del 35,8 % respecto del año anterior.

A ello, se suma una mejora en las exportaciones, que generarían ingresos por US$3702 millones, y un aporte fiscal estimado en US$946 millones, un 23 % más interanual.

Este resultado económico responde al récord productivo que alcanzó los 27,8 millones de toneladas, un “volumen que significa un aumento interanual del 49,5 % y de 63 % respecto al del último quinquenio”, tomando como referencia una producción promedio de 17,06 millones de toneladas en el período 2020/2025.

Este resultado se explicó, en parte, por una mayor superficie implantada (6,7 millones de hectáreas, un 6,3 % más que en la campaña anterior, el valor más alto de la serie histórica relevada por el Panorama Agrícola Semanal).

En cuanto al desempeño del cultivo, la entidad subrayó el rol fundamental que tuvieron las condiciones climáticas a lo largo del ciclo, que maximizaron el potencial del cultivo, logrando un rinde promedio nacional de 43,5 quintales por hectárea, también un nuevo récord histórico. Ese valor superó en 25,4 % al máximo previo, en 43,1 % al rinde de la campaña 2024/2025 y en 50,5 % al promedio de las últimas cinco campañas.

Desde el punto de vista comercial, la entidad proyectó que las exportaciones de trigo crecerán un 25,5 %, alcanzando ingresos por US$3702 millones. En paralelo, el sector exportador e industrial concentró compras por 12,883 millones de toneladas al 14 de enero de 2026, lo que representa un incremento del 64 % frente a la campaña anterior.

El informe señaló, además, que la molienda se ubicó en torno a 6,9 millones de toneladas, consolidando su rol dentro del abastecimiento doméstico y de la industria alimentaria.

En términos fiscales, el mayor nivel de actividad permitiría una recaudación estimada en US$946 millones, reforzando el impacto del trigo sobre las cuentas públicas.