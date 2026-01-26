Lunes agobiante con alertas amarilla y naranja en el área metropolitana y en varias provincias

En la Ciudad, donde la alerta es amarilla la temperatura ascenderá hasta una máxima de 36 grados durante la tarde. En el oeste y el sur del Conurbano, hay alerta naranja.

26 de Enero de 2026 08:23hs

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires. Las zonas oeste y sur del Conurbano enfrentan alerta naranja, que impacta partidos como Merlo, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Esta franja naranja se extiende hacia un corredor desde Cañuelas hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, sin llegar a la costa atlántica. En el norte bonaerense, abarca Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, mientras el resto del territorio provincial permanece en amarilla.

En la Ciudad, la temperatura mínima registró 26,3 grados a las 5 de la mañana y ascenderá hasta una máxima de 36 grados durante la tarde de este lunes. El cielo se mantendrá mayormente nublado. Para el martes, las mínimas llegarán a 24 grados y las máximas a 34, con probabilidades de chaparrones entre el 10 y el 40% por la tarde. Los vientos soplarán del sur al este, con ráfagas de 42 a 50 km/h durante la noche, aunque las lluvias no asegurarán un descenso significativo de las temperaturas.

El miércoles presentará una máxima de 31 grados bajo un cielo mayormente nublado, y el jueves alcanzará los 32 con cielos parcialmente nublados. El viernes mantendrá 31 grados en condiciones similares. Durante el fin de semana, el AMBA no registrará lluvias: el sábado oscilará entre 23 y 31 grados con cielo mayormente nublado, mientras el domingo bajará a un rango de 22 a 29 grados.

Otras regiones permanecen en alerta naranja, como el sur de Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el sudoeste de Córdoba y las Islas Malvinas. La amarilla cubre casi todo el resto de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, todo Corrientes, gran parte de Misiones excepto el norte, el este de Chaco y el sudeste de Santiago del Estero. Además, ocho provincias se preparan para tormentas fuertes, con amarilla en el norte de San Luis, el oeste de Córdoba, el este de La Rioja, el sur de Catamarca, todo Tucumán, el centro de Salta y casi todo Jujuy.